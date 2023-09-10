Премьер Индии использовал название страны Бхарат во время возложения венков

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Премьер-министр Индии Наренда Моди с делегатами "Большой двадцатки" (G20) прибыл на место кремации Махатмы Ганди и возложил мемориальный венок, на котором должность Моди значилась как премьер-министр республики Бхарат, сообщает РИА Новости.

"В дань уважения: от имени народа и властей республики Бхарат, господин Наренда Моди, премьер-министр республики Бхарат", – написано на венке.

В СМИ добавили, что в конституции Индии прописано, что английский и хинди – официальные языки государства. Однако на английском языке страна India (Индия), а на хинди – Бхарат.

Ранее индийское правительство решило вернуть Индии название Бхарат. Резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет в период 18–22 сентября.

Глава индийского национального конгресса Джайрам Рамеш отметил, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не Индии. В свою очередь, один из депутатов верхней палаты парламента Индии, Бхарат переименовали в Индию британцы, это название колониальное и является символом рабства, его необходимо убрать из Конституции.