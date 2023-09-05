Индия решила сменить название на Бхарат – СМИ

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Индийское правительство планирует вернуть Индии название Бхарат. Об этом пишет The Economic Times.

Уточняется, что резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет в период 18–22 сентября. Так, статья 1 местной Конституции может гласить: "Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств", уточнил глава индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети Х.

Помимо этого, он подчеркнул, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не Индии.

Как объяснил один из депутатов верхней палаты индийского парламента, Бхарат переименовали в Индию британцы, это название колониальное и является символом рабства, его необходимо убрать из Конституции.

"Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет <... > Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах", – добавил он.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин может не поехать на саммит Группы двадцати в Индии. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20.

По поручению президента российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели. Предусмотрен также ряд двусторонних переговоров на полях G20.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров