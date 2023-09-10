Индия предложит РФ отрасли, куда можно вложить застрявшие рупии – Лавров

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Индия пообещала предложить России области, в которые можно инвестировать застрявшие на счетах российских компаний миллиарды рупий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения", – сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.

На банковских счетах компаний из РФ в Индии каждый месяц накапливается до 1 миллиарда долларов в рупиях, которые из-за валютных ограничений практически невозможно потратить, писал Bloomberg.

Ограничение их вывода является одной из "неочевидных" причин ослабления рубля, заявлял в колонке для РБК экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов. При этом Минэнерго с подобным выводом не согласилось, утверждая, что нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, а задержки с этим не являются системными.

Также Лавров отметил, что саммит "двадцатки" в Нью-Дели стал переломным. По его словам, Западу не удалось "украинизировать" повестку встречи. Помимо этого, Лавров отметил, что итоги встречи G20 придадут позитивный импульс усилиям по реформе МВФ и ВТО.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что итоговая декларация саммита G20 в Индии, стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Британское издание отмечает, что формулировки итоговой декларации G20, посвященные украинскому конфликту, говорят об отсутствии единой позиции западных стран.

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20