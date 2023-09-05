Востоковед объяснила желание Индии переименоваться в Бхарат

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Возвращение к названию Бхарат символизирует некоторое желание Индии зачеркнуть период ее средневековой истории, когда значительной частью страны правили мусульманские императоры. Об этом заявила доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина в беседе с RT, комментируя возможные планы Индии сменить название.

Специалист напомнила, что Бхарат – имя древнего царя, о котором идет речь в эпосе "Махабхарата". В эпоху раннего Средневековья Бхарат были названы разные части Индии.

"Это часть политики, но беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, и Индия вошла в состав мусульманских империй, стало популярно слово "Хиндустан", – пояснила Ванина.

Она обратила внимание, что слово "Индия" ассоциируется с британским колониализмом. Кроме того, отметила эксперт, в Индии были переименованы города, ранее носившие мусульманские названия.

По мнению Ваниной, цель смены названия страны заключается в желании Индии найти идеологию, которая могла бы сплотить население. При этом, прибегая к такому методу, уверена она, власть теряет остальных.

О намерении Индии сменить название ранее сообщил глава национального конгресса страны Джайрам Рамеш. По его словам, соответствующую резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет в период 18–22 сентября.

Один из депутатов верхней палаты индийского парламента пояснил, что Индией страну назвали британцы. Это, по его словам, символизирует рабство, на фоне чего возникает необходимость в смене названия.

