Американец выиграл в лотерею дважды за неделю

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Житель Иллинойса выиграл в лотерею дважды за неделю, сообщает "Газета.ру".

В первый раз американец получил приз в размере 10 тысяч долларов по скретч-лотерейному билету. Затем в американской лотерее Powerball мужчина выиграл миллион долларов.

Счастливчик решил остаться неизвестным. Он сказал, что приобрел свой выигрышный билет на заправке по дороге домой после того, как получил первый приз.

По словам победителя, часть денег он переведет на благотворительность. "Очень важно отдавать деньги", – обратил внимание американец.

Ранее в Австралии женщина выиграла в лотерее благодаря шутке мужа. Эти деньги обладательница выигрыша решила потратить на ремонт кухни и совместный с семьей отпуск.