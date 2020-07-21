Названы самые популярные схемы фальшивых лотерей

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Специалисты Роскачества назвали самые популярные схемы фальшивых лотерей, сообщает ТАСС.
По словам экспертов, под видом официального уведомления пользователь может получить обычный спам с ловушкой. После перехода по ссылке в письме жертва сможет выбрать один из якобы случайно сгенерированных билетов, в котором должно совпасть, например, 4 числа из 6.
Специалисты отмечают, что весь процесс кажется убедительным, так как выигрыш приходит только со второго – третьего раза, после чего "победителю" предлагается выплатить небольшую комиссию за выигрыш.
"Жертва захочет вывести выигрыш и наткнется на техническую ошибку со ссылкой на правила банка об ограничении суммы перевода без идентификации до 15 тысяч рублей", – отметили в Роскачестве.
Также опасными могут быть и сами ссылки, нажав на которые устройство может заразить "троян", который уже самостоятельно будет воровать деньги. Фальшивыми могут оказаться и различные розыгрыши в социальных сетях, после победы в которых пользователя попросят перевести деньги за доставку приза.
Эксперты напоминают, что организаторы настоящих лотерей должны обращаться к победителю по имени или по номеру приобретенного лотерейного билета, а в сообщении должны содержаться адрес и название организатора розыгрыша.
"Организаторы заинтересованы в том, чтобы вручить вам выигрыш, поэтому с удовольствием предоставят вам всю информацию для проверки", – подчеркнули в Роскачестве.
Ранее сообщалось, что канадский пенсионер стал миллионером из-за ошибки, допущенной кассиром, продававшей лотерейные билеты.
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