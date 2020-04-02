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В мире

11:45

Мужчина стал мультимиллионером и купил жене новый холодильник

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Житель американского штата Орегон получил бесплатный лотерейный билет и стал мультимиллионером, сообщает "Лента.ру".

Роберт МакКоули проверил купленный ранее лотерейный билет и получил в качестве выигрыша еще один билет. Последний, в свою очередь, оказался счастливым – мужчина сорвал куш в 6,3 миллиона долларов.

Позже победитель признался, что "был спокоен как удав". На выигранные деньги он решил купить жене новый холодильник, а себе – грузовик.

Ранее француз получил 163 миллиона евро по потерянному лотерейному билету. Мужчина потерял этот билет на улице, а позднее его подобрала женщина. Сразу после обнаружения пропажи владелец выигрышного билета обратился к национальному оператору лотерей с доказательствами того, что именно он имеет права на деньги. Позднее спор разрешился в его пользу.

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