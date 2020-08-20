Американец укрылся от дождя в магазине и разбогател

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Соединенных Штатах мужчина приобрел выигрышный лотерейный билет в момент, когда укрывался от дождя в одном из магазинов. Об этом передает UPI.

В результате американец, проживающий в штате Вирджиния, выиграл 158,4 тысячи долларов. Обладателем такой суммы стал Гарленд Харрисон. Во время прогулки пошел дождь, и он срочно начал искать место, где спрятаться. В итоге мужчина пошел в ближайший магазин, где и купил билет.

Вернувшись домой американец понял, что сорвал джекпот. "Выигрывать приятно", – отреагировал на свою удачу житель США. Харрисон еще знает, куда потратит выигранные деньги и что купит в первую очередь.

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