Американец укрылся от дождя в магазине и разбогател

18:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Соединенных Штатах мужчина приобрел выигрышный лотерейный билет в момент, когда укрывался от дождя в одном из магазинов. Об этом передает UPI.
В результате американец, проживающий в штате Вирджиния, выиграл 158,4 тысячи долларов. Обладателем такой суммы стал Гарленд Харрисон. Во время прогулки пошел дождь, и он срочно начал искать место, где спрятаться. В итоге мужчина пошел в ближайший магазин, где и купил билет.
Вернувшись домой американец понял, что сорвал джекпот. "Выигрывать приятно", – отреагировал на свою удачу житель США. Харрисон еще знает, куда потратит выигранные деньги и что купит в первую очередь.
Ранее были названы самые популярные схемы фальшивых лотерей. По словам экспертов, под видом официального уведомления пользователь может получить обычный спам с ловушкой.
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