В Австралии женщина выиграла в лотерее благодаря шутке мужа

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Жительница Австралии выиграла 4 миллиона австралийских долларов благодаря подарку мужа. Супруг в шутку подарил на день рождения лотерейный билет, который и оказался счастливым, сообщает The Lott.

Женщина вспоминает, что муж, когда дарил билет, с иронией сказал, что он окажется выигрышным. После известия о выигрыше домохозяйка радовалась, что больше не потребуется думать о ценах на продукты.

В планах у семьи также ремонт кухни и совместный отпуск. "Кто-то подумает, что на эти деньги я могла бы купить новый дом. Но я решила начать с новой кухни", – поделилась победительница лотереи.

Кроме того, она подчеркнула, что все еще не верит в выигрыш и ожидает, когда деньги будут на банковском счете.

В августе сообщалось, что американец выиграл в лотерею второй раз за три года. Обладателем приза стал 50-летний Марк Кларк. Он купил свой выигрышный билет в одном из магазинов.