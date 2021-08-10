В Киеве заявили, что Францию и ФРГ пугает военная мощь Украины

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Фото: depositphotos/reflextions
Германия и Франция не принимают Украину в НАТО, потому что напуганы ее военной мощью, считает политолог Вадим Карасев.
По его мнению, если Берлин и Париж признают Украину частью Североатлантического альянса, то это может привести к доминированию Восточной Европы над Западной, что поменяет "все балансы" и НАТО станет "антинемецким".
"Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой", – приводит слова Карасева РИА Новости.
Он также добавил, что у Франции и Германии "есть проблемы" с Польшей и странами Балтии, также, по его мнению, ситуацию усугубит введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2".
В начале июля Зеленский заявил, что Киев ожидает нового сигнала о перспективе членства в Североатлантическом Альянсе в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в НАТО.
В свою очередь представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что реформы не дадут Киеву таких гарантий.
О том, что в НАТО нет единого мнения по вопросу вступления Украины, ранее заявлял политолог Иван Мезюхо.
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