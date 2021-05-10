Глава МВД Франции раскритиковал обращение военных к властям

10 мая, 22:27
Фото: AP Photo/Michel Euler
Поступок военных, подписавших письмо об угрозе распада страны, нельзя назвать смелым. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Так он прокомментировал опубликованное изданием Valeurs actuelles открытое письмо, под которым свои подписи поставили свыше 40 тысяч человек.
"Речь идет об анонимных личностях. В этом их смелость – в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошел на выборы", – сказал Дарманен в эфире телеканала BFM TV.
Он добавил, что в демократической стране выбор делает народ, а не группа военных.
Министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире Sud Radio назвала обращение политическим.
В апреле Valeurs actuelles опубликовало письмо 20 генералов в отставке, которые обратились к президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом "защитить патриотизм". Они уверены, что государству не удастся сохранить целостность в условиях, когда близко начало расовой войны и исламисты устанавливают свои порядки в регионах.
В правящих кругах озвученные доводы не нашли одобрения. Так, руководитель Минобороны страны Флоранс Парли сказала, что это безответственное обращение, а начальник штаба ВС Франсуа Лекуантр пригрозил подписавшимся военным советом с возможностью последующего отстранения от службы.
Ранее сообщалось, что выходец из Судана зарезал начальника центра приема беженцев во Франции. Известно, что нападавший просил в стране убежища.
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