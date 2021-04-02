Мужчина с горящей бутылкой пытался прорваться в резиденцию президента Франции – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина, имевший при себе бутылку с воткнутым в нее зажженным куском ткани, пытался прорваться в резиденцию президента Франции – во двор Елисейского дворца. Об этом пишет издание Le Figaro.

Известно, что нарушителя заметили, когда он перелезал через забор. Вместе с ним находились два сообщника, которые занимались съемкой происходящего.

Все три нарушителя были задержаны полицейскими. Их заключили под стражу. Злоумышленников подозревают в попытке насилия с применением оружия.

В данный момент выясняется, специально ли мужчина бросил бутылку. Мотивы нарушителей не уточняются.

По предварительным данным, вещество из бутылки не опасно. 30-летний задержанный рассказал, что является художником. По его словам, он не собирался совершать никаких насильственных действий.

Ранее сотрудника консульства РФ во Франции обвинили в краже велосипедов. При этом в феврале россиянин покинул страну в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.