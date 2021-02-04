Похоронившая 11 мужей россиянка предстанет перед судом

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Похоронившая 11 мужей жительница Армавира предстанет перед судом за мошенничество, сообщает "Газета.ру".

По данным следствия, 53-летняя женщина искала одиноких пожилых мужчин, после чего узаконивала с ними отношения. Уточняется, что ее дочери входили в доверие к пожилым людям и убеждали их оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу имущества.

В общей сложности обвиняемые похитили земельные участки, дома и квартиры в Армавире, Сочи и Краснодаре на сумму более 21,7 миллиона рублей.

В ноябре прошлого года столичные полицейские задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью. Оперативники получили информацию об объявлениях о продаже квартир по заниженной стоимости, которые мужчина размещал на популярных сервисах в интернете.

Граждане заключали договор с подконтрольными злоумышленнику фирмами на оказание юридических услуг по сопровождению сделок о выкупе квартир. После этого мужчина переставал выходить на связь или обвинял клиентов в нарушении условий сделки.