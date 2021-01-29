Женщина узнала о продаже своей квартиры из квитанции за ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Благодаря квитанции за жилищно-коммунальные услуги жительница Кубани узнала, что лишилась своей квартиры. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

86-летняя пенсионерка собиралась оплатить счета, но в квитанции в качестве собственника было указано неизвестное ей лицо.

Оказалось, что женщина якобы сама продала квартиру в апреле прошлого года. В местном управлении Росреестра находилась копия соответствующего договора. По словам пострадавшей, она не заключала сделок и не получала денег за жилье. По факту предполагаемого мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о знакомом, который обманул пожилую москвичку на 126 тысяч рублей, пообещав сделать ремонт в ее квартире.