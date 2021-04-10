Суд Лондона признал насильственной смерть партнера Березовского

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Фото: AP/Matt Dunham
Британский коронер Чиньере Инияма, выясняющий обстоятельства смерти в 2018 году бывшего замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, пришел к выводу, что его смерть была насильственной.
Во время слушаний в Коронерском суде западного Лондона он заявил, что с учетом собранных доказательств можно утверждать, что российский бизнесмен умер в результате противоправного убийства.
Во время заседания были заслушаны показания дочери Глушкова Натальи, передает ТАСС. В частности, она рассказала о том, как обнаружила тело отца 12 марта 2018 года в его квартире в Лондоне.
Тогда Скотленд-Ярд охарактеризовал смерть функционера как необъяснимую, но при этом квалифицировал ее как убийство путем сдавливания шеи. Глушков был партнером предпринимателя Бориса Березовского.
В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании. В 2017 году Савеловский суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" к восьми годам колонии за мошенничество.
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