Суд Лондона признал насильственной смерть партнера Березовского

Фото: AP/Matt Dunham

Британский коронер Чиньере Инияма, выясняющий обстоятельства смерти в 2018 году бывшего замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, пришел к выводу, что его смерть была насильственной.

Во время слушаний в Коронерском суде западного Лондона он заявил, что с учетом собранных доказательств можно утверждать, что российский бизнесмен умер в результате противоправного убийства.

Во время заседания были заслушаны показания дочери Глушкова Натальи, передает ТАСС. В частности, она рассказала о том, как обнаружила тело отца 12 марта 2018 года в его квартире в Лондоне.

Тогда Скотленд-Ярд охарактеризовал смерть функционера как необъяснимую, но при этом квалифицировал ее как убийство путем сдавливания шеи. Глушков был партнером предпринимателя Бориса Березовского.

В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании. В 2017 году Савеловский суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" к восьми годам колонии за мошенничество.