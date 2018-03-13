Умер бывший топ-менеджер "Аэрофлота"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Скончался бывший топ-менеджер компании "Аэрофлот" Николай Глушков.

"Николай Глушков. 1949-2018", – написал на своей странице в Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

В прошлом году Савеловский районный суд заочно приговорил бывшего первого замгендиректора "Аэрофлота" Глушкова к восьми годам лишения свободы.

По версии следствия, Глушков в составе преступной группы с Борисом Березовским в 90-е годы убедил экс-главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупный займ для финансового оздоровления компании в размере около 123 миллионов долларов. Эти деньги впоследствии похитили.

Уголовное дело против Глушкова и Березовского было возбуждено в 1999 году. Однако вскоре обвинение с Березовского сняли, а топ-менеджера приговорили к условному сроку. В 2010 году Глушкову предоставили политическое убежище в Великобритании.