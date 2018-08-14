Британская полиция обратилась за помощью по делу об убийстве Глушкова

14 августа, 12:29
Фото: ТАСС/Rick Findler
Полиция Великобритании обнародовала некоторые подробности расследования убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заочно осужденного в России за хищения.
В заявлении правохранителей сказано, что следствие обнародовало запись с камер видеонаблюдения и фотографии, на которых зафиксирован черный фургон Volkswagen, который появился в пригороде Нью Малден на Кларенс авеню, где проживал Глушков между 19:30 и 22:30 по местному времени, сообщает РИА Новости.
Планируется найти авто и опознать водителя. Следствие полагает, что у мужчины может быть полезная для информация. Правоохранители призвали сообщить любые данные о фургоне и водителе.
Отмечается также, что у следствия нет оснований полагать, что Глушков был отравлен и что его смерть может быть связана с инцидентом в Солсбери.
Экс-замгендиректора "Аэрофлота" умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Причиной смерти назвали удушение, происшествие расследуют как убийство. В Следственном комитете РФ также возбудили уголовное дело по факту инцидента.
Ранее в МИД РФ завили, что Москва призывает Лондон сотрудничать с правоохранительными органами РФ при расследовании убийства Глушкова.
Инцидент в Солсбери, на который ссылается следствие, произошел 4 марта. Тогда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и требует совместного расследования.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: