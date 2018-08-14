Британская полиция обратилась за помощью по делу об убийстве Глушкова

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Полиция Великобритании обнародовала некоторые подробности расследования убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заочно осужденного в России за хищения.

В заявлении правохранителей сказано, что следствие обнародовало запись с камер видеонаблюдения и фотографии, на которых зафиксирован черный фургон Volkswagen, который появился в пригороде Нью Малден на Кларенс авеню, где проживал Глушков между 19:30 и 22:30 по местному времени, сообщает РИА Новости.

Планируется найти авто и опознать водителя. Следствие полагает, что у мужчины может быть полезная для информация. Правоохранители призвали сообщить любые данные о фургоне и водителе.

Отмечается также, что у следствия нет оснований полагать, что Глушков был отравлен и что его смерть может быть связана с инцидентом в Солсбери.

Экс-замгендиректора "Аэрофлота" умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Причиной смерти назвали удушение, происшествие расследуют как убийство. В Следственном комитете РФ также возбудили уголовное дело по факту инцидента.

Ранее в МИД РФ завили, что Москва призывает Лондон сотрудничать с правоохранительными органами РФ при расследовании убийства Глушкова.

Инцидент в Солсбери, на который ссылается следствие, произошел 4 марта. Тогда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и требует совместного расследования.