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Политика

00:57

Киев ответил на слова Пескова о повторении Сребреницы в Донбассе

за рубежом политика безопасность

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что в Донбассе повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть.

По его словам, Киев "не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути".

"Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить", – сказал Резников в эфире телеканала "Украина".

Он добавил, что урегулированием конфликта в Донбассе необходимо заниматься в рамках "нормандского формата" и трехсторонней контактной группы в Минске.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе есть угроза повторения трагедии в боснийской Сребренице, поэтому Москва не останется в стороне.

В июле 1995 года, когда город Сребреница в Боснии и Герцеговине перешел под контроль сербских формирований, там погибли или пропали более 8 тысяч мусульман.

Трибунал по бывшей Югославии признал ответственными за массовые расправы над мусульманами генерала Ратко Младича и лидера боснийских сербов Радована Караджича.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

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