Собор Святого Петра и площадь в Ватикане закрыли для туристов

17:24
Фото: ТАСС/ZUMA/Pacific Press/Matteo Nardone
Ватикан закрыл собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой до 3 апреля в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.
Доступ к ним запрещен для туристов. Кроме того, все экскурсии в собор и на площадь отменены. Меры предприняты в связи с указаниями властей, нацеленными на предотвращение распространения коронавируса.
Ранее в Италии режим карантина распространили на всю страну. До этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел ограничения на въезд и выезд касательно территорий 15 провинций севера и юга страны. Также в стране закрыли горнолыжные курорты, объявив о досрочной приостановке сезона их посещения. В стране закрыли школы и университеты, а также до 3 апреля отменили все спортивные соревнования, включая матчи футбольной Серии А.
В России большая часть выявленных зараженных недавно вернулась из Италии. В связи с этим всех, кто приезжает в Россию из этой страны, а также с территорий еще 10 государств, список которых предоставил МИД, помещают на двухнедельный карантин. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки свои рейсы в Италию отменили компании "Победа" и "Аэрофлот".
В настоящий момент в Италии зафиксировали 9172 случая заражения. 724 человека выздоровели и выписались из больниц, в то время как 463 стали жертвами коронавируса.
Напомним, что первый очаг эпидемии COVID-19 образовался в китайском городе Ухань. В настоящий момент коронавирус проник в 110 стран. Всего в мире зафиксировано более 116 тысяч случаев заболевания.
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