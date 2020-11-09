Джим Брайденстайн намерен покинуть NASA после победы Байдена

10:00
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что намерен покинуть свой пост при победе Джозефа Байдена на выборах в США, сообщает "Газета.ру".
"Им нужен кто-то, имеющий тесные отношения с президентом США. Кто-то, который пользуется доверием администрации, включая Административно-бюджетное управление, Национальный совет по космосу, Совет национальной безопасности. Думаю, я не гожусь для этого в новой администрации", – заявил Брайденстайн.
Ранее Джозеф Байден заявил, что одержал победу на выборах в президенты США. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства. Позднее он обратился к народу, заявив, что намерен вернуть уважение к Соединенным Штатам на международной арене.
По словам политика, "народ сказал свое слово", в результате чего демократы "добились уверенной победы на выборах", получив рекордные 74 миллиона голосов. Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира", а также заявил о работе над искоренением системного расизма в стране.
Байден уже получил поздравления от руководителей ряда стран. Кандидата от Демократической партии поздравили главы Египта, Австрии, Норвегии, Финляндии, Испании, Польши, Ирландии, Аргентины, Германии, Великобритании, Франции и ряда других государств.
Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей намеренности отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах. Ранее он заявил, что одержал победу на выборах, обойдя соперника "с большим перевесом". Выборы президента США прошли 3 ноября.
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