Азербайджан заявил об отступлении армянских военных в Карабахе

09:22
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении понесли потери и отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
Также Баку обвиняет армян в обстреле в ночь на 9 ноября азербайджанских позиций и населенных пунктов.
По сообщения Азербайджана, в течение суток их войска уничтожили и вывели из строя большое количество живой силы", один танк Т-72, одно орудие Д-30, один минометный расчет и один грузовик с боеприпасами.
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под свой контроль город Шуши в Нагорном Карабахе. В то же время представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг эти сообщения. Он заявил, что бои в Шуши продолжаются и там по-прежнему стоят бойцы Армии обороны Нагорного Карабаха.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.
Города Шуши и Мартуни в Карабахе подверглись ударам
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