CNN: ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на сексуальное насилие

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Сотрудницы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США стали массово жаловаться в надзорный комитет конгресса на домогательства и сексуальное насилие. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на работников агентства.

В связи с этим в разведывательном управлении решили провести внутреннее расследование для определения масштабов проблемы. Так, 28% опрошенных сообщили, что не менее раза сталкивались со случаями "сексуально враждебной рабочей среды".

Кроме того, 9% сообщили, что это происходило в этом году, а еще 7% заявили о случаях "нежелательных половых связей или домогательств" на работе. Однако телеканал считает, что доверять результатам расследования полностью не стоит, так как только 25% сотрудников на добровольной основе приняли участие в опросе.

По данным CNN, полная картина расследования может быть хуже, поскольку некоторые не хотят рассказывать о происходящем.

Ранее несколько бывших сотрудниц миллиардера египетского происхождения Мохаммеда Аль-Файеда, отца Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с принцессой Дианой, обвинили его в изнасиловании. По словам девушек, они подверглись сексуализированному насилию и запугиванию, когда работали в его универмаге Harrods.

Бизнесмен руководил магазином с 1984 года до его продажи в 2010 году. Также жертвы утверждают, что их заставляли проходить инвазивные медицинские обследования, в ходе которых проверяли на заболевания, передающиеся половым путем. Результаты же отправляли самому Аль-Файеду.

