В США госпитализировали 96-летнюю вдову Роберта Кеннеди

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В Соединенных Штатах после инсульта госпитализировали старейшего из ныне живущих членов семьи Кеннеди – 96-летнюю Этель Кеннеди. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что женщина перенесла инсульт во сне утром 3 октября. По словам ее дочери Керри, сейчас Кеннеди проходит лечение в местной больнице.

"Она чувствует себя комфортно, получает наилучший уход, и ее окружает семья. Она, как вы знаете, сильная женщина, которая прожила удивительно полноценную жизнь", – поделилась Керри в соцсетях.

Этель Кеннеди является вдовой Роберта Ф. Кеннеди, невесткой президента Джона Ф. Кеннеди и матерью Роберта Ф. Кеннеди – младшего, недавно завершившего свою президентскую кампанию в пользу Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в отношении Роберта Кеннеди – младшего началось расследование в США. По мнению американских правоохранительных органов, 30 лет назад мужчина отрезал бензопилой голову мертвому киту и увез ее домой.

В свою очередь, бывший кандидат в президенты намекнул, что расследование может быть связано с его публичной поддержкой Трампа.