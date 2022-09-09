В Бельгии нашли способ сэкономить на квартплате за счет солнечных батарей

15:10
Фото: ТАСС/Zuma/Edwin Fontaine
В Бельгии гражданам, проживающим в домах с солнечными батареями, предоставили скидку на оплату коммунальных услуг. Об этом пишет Euronews.
Отмечается, что ранее власти построили жилье, которое оборудовали солнечными батареями. Когда светит солнце, социальные арендаторы этих домов полностью обеспечены электричеством и даже отправляют излишки энергии в национальную энергосистему, именно поэтому им делают скидку при оплате по счетам. Это позволяет жильцам существенно сэкономить на квартплате.
Строительство таких домов позволило заметно снизить вредное воздействие на окружающую природу. Власти Бельгии намерены и дальше устанавливать солнечные батареи, на территории региона Фландрия ими планируют обеспечить до 50 тысяч домов. В масштабах всей страны на эти цели собираются направить более 150 миллионов евро.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что россияне могут сэкономить на оплате электроэнергии с помощью солнечных панелей, которые можно установить на крышах домов.
Он напомнил, что каждое домохозяйство имеет право поставить солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих целях. Гражданам также разрешено продавать избыток энергии в общую сеть.
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