British Airways отменила около 1,7 тыс рейсов из-за забастовки пилотов

17:30
17:30
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Фото: ТАСС/WILL OLIVER/EPA
В забастовке сотрудников британской авиакомпании British Airways принимают участие более четырех тысяч пилотов. Отменено около 1,7 тысячи рейсов. Стойки регистрации British Airways в аэропортах Heathrow и Gatwick закрыты. Акция затронет около 300 тысяч пассажиров.
Летчики требуют пересмотра условий оплаты труда. Профсоюз обвиняет перевозчика в том, что British Airways получает огромные прибыли за счет простых работников. Ранее предложение работодателя о повышении зарплат на 11,5 процента в течение трех лет было отвергнуто. Профсоюз пилотов напомнил, что в трудные для компании времена их выплаты были снижены.
Сейчас командиры воздушных судов British Airways в среднем получают 167 тысяч фунтов стерлингов в год. В пересчете на рубли – более 13,5 миллионов, то есть свыше одного миллиона рублей в месяц, передает телеканал Москва 24.
Авиакомпания намерена вернуться к переговорам, а пока предлагает пострадавшим пассажирам перенести полет или же вернуть стоимость билета.
В конце мая итальянская авиакомпания Alitalia отменяла более 300 рейсов из-за забастовки авиаработников, в том числе пилотов и бортпроводников, которые потребовали лучших условий труда. Акция профсоюзов отразилась и на расписании российских перевозчиков.
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