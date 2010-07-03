British Airways отменила около 1,7 тыс рейсов из-за забастовки пилотов

Фото: ТАСС/WILL OLIVER/EPA

В забастовке сотрудников британской авиакомпании British Airways принимают участие более четырех тысяч пилотов. Отменено около 1,7 тысячи рейсов. Стойки регистрации British Airways в аэропортах Heathrow и Gatwick закрыты. Акция затронет около 300 тысяч пассажиров.

Летчики требуют пересмотра условий оплаты труда. Профсоюз обвиняет перевозчика в том, что British Airways получает огромные прибыли за счет простых работников. Ранее предложение работодателя о повышении зарплат на 11,5 процента в течение трех лет было отвергнуто. Профсоюз пилотов напомнил, что в трудные для компании времена их выплаты были снижены.

Сейчас командиры воздушных судов British Airways в среднем получают 167 тысяч фунтов стерлингов в год. В пересчете на рубли – более 13,5 миллионов, то есть свыше одного миллиона рублей в месяц, передает телеканал Москва 24.

Авиакомпания намерена вернуться к переговорам, а пока предлагает пострадавшим пассажирам перенести полет или же вернуть стоимость билета.

В конце мая итальянская авиакомпания Alitalia отменяла более 300 рейсов из-за забастовки авиаработников, в том числе пилотов и бортпроводников, которые потребовали лучших условий труда. Акция профсоюзов отразилась и на расписании российских перевозчиков.

