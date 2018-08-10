Более 400 рейсов отменили в Европе из-за забастовки Ryanair

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Европе отменили свыше 400 авиарейсов из-за забастовки пилотов компании Ryanair, передает BBC. Масштабная 24-часовая забастовка проходит в Ирландии, Швеции, Бельгии, а также Нидерландах и Германии.

Пришлось отменить 400 рейсов, то есть каждый шестой. Уведомления о задержке или отмене получили примерно 50 тысяч клиентов авиаперевозчика.

Представители Ryanair пояснили, что 85 процентов перелетов все же выполняется, а пассажиры, которые не попали на свой рейс, смогут вернуть деньги или получат билет на следующий рейс.

Авиакомпания-лоукостер Ryanair работает в Европе уже более 30 лет. В конце 2017 года под угрозой забастовки летного состава накануне и во время рождественских каникул руководство компании разрешило организовать в Ryanair профсоюзы. С тех пор забастовки стали довольно обычным явлением. В частности, нынешнюю акцию объявили после того, как попытки пилотов заключить коллективные трудовые соглашения с администрацией ни к чему не привели.