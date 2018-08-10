В Ростуризме предупредили о подорожании авиабилетов на следующей неделе

Портал Москва 24/Лидия Широнина

В Ростуризме предупредили, что со следующей недели авиабилеты в России подорожают. В ведомстве отметили, что если доллар и евро останутся на нынешнем уровне, то цены на билеты вырастут на пять процентов. Ситуацию может усугубить дорожающий авиационный керосин, цена на который изменятся в ближайшую среду.

Аналитик Дмитрий Адамидов уверен, что российские компании не смогут избежать изменений тарифной политики. По его словам, они слишком сильно зависят от валюты.

Представитель компании Avia Sales Янис Дзeнис с этим не согласен. По его словам, перевозчики до последнего будут стараться сохранить ценовую политику на прежнем уровне, поскольку цены на авиабилеты зависят не только от курса национальной валюты. Эксперт также считает, что дорожающий авиационный керосин окажет влияние на стоимость авиабилетов только в следующем году.

Некоторые эксперты считают, что авиаперевозчики постараются переложить часть финансовой нагрузки на пассажиров. Например, введут безбагажные тарифы и начнут брать деньги за выбор места в салоне, повторяя практику лоукостеров.



На такой шаг уже пошел "Аэрофлот". Компания "Победа" вводит платную регистрацию на свои рейсы в заграничных аэропортах. С 28 октября стоимость этой услуги составит 25 евро. При этом онлайн-регистрация останется бесплатной.