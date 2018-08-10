Первый прямой рейс Москва-Владивосток отправится из Домодедово 10 августа

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Первый прямой рейс по маршруту Москва-Владивосток отправится из Домодедово 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что направление стало третьим дальневосточным маршрутом на полетной карте воздушной гавани.
Перелеты четыре раза в неделю будет выполнять авиакомпания "ИрАэро". Рейсы будут отправляться по понедельникам и пятницам из Домодедово, по вторникам и субботам – обратно. На рейсах установлена увеличенная норма провоза багажа.
Ранее Минтранс РФ подготовил предложения о расширении маршрутной сети субсидированных государством перелетов на Дальний Восток и обратно. Помимо этого, ведомство подготовило предложения по расширению маршрутной сети программы.
О необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов с Дальнего Востока в другие города России заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Глава государства также предложил снизить НДС на этой категории рейсов.
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