Первый прямой рейс Москва-Владивосток отправится из Домодедово 10 августа

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Первый прямой рейс по маршруту Москва-Владивосток отправится из Домодедово 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что направление стало третьим дальневосточным маршрутом на полетной карте воздушной гавани.

Перелеты четыре раза в неделю будет выполнять авиакомпания "ИрАэро". Рейсы будут отправляться по понедельникам и пятницам из Домодедово, по вторникам и субботам – обратно. На рейсах установлена увеличенная норма провоза багажа.

Ранее Минтранс РФ подготовил предложения о расширении маршрутной сети субсидированных государством перелетов на Дальний Восток и обратно. Помимо этого, ведомство подготовило предложения по расширению маршрутной сети программы.

О необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов с Дальнего Востока в другие города России заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Глава государства также предложил снизить НДС на этой категории рейсов.