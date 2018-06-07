Минтранс РФ подготовил предложения о расширении субсидируемых полетов с Дальнего Востока

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Минтранс РФ подготовил предложения о расширении маршрутной сети субсидированных государством перелетов на Дальний Восток и обратно, сообщил представитель ведомства.

Помимо этого, Минтрансом подготовлены предложения по расширению маршрутной сети программы. Они могут быть приняты при дополнительном выделении ассигнований из федерального бюджета", – цитирует представителя министерства РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов с Дальнего Востока в другие города России. На высокую цену пожаловались жители региона. Глава государства также предложил снизить НДС на этой категории рейсов.

Прямая линия с президентом началась в 12:00. Всего на программу прислали 2,5 миллиона обращений по различным темам. Глава государства осветил часть важных вопросов экономики, социальной сферы, внутренней и внешней политики.

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