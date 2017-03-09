Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 16:54

Транспорт

Авиакомпания Tunisair отменила все рейсы из-за ссоры между пилотами с механиками

Фото: Juergen Lehle по лицензии CC BY-SA 3.0

Авиакомпания Tunisair приняла решение на время отменить все рейсы из-за ссоры, вспыхнувшей между пилотами и техниками, передает агентство Франс Пресс.

Скандальный инцидент с участием механиков и двух пилотов авиакомпании произошел в международном аэропорту Тунис-Карфаген. Сообщается, что ссоры по поводу униформы возникали между ними и прежде. Кроме того, механики устроили сидячую забастовку около здания профсоюза, заявив о плохом обращении со стороны пилотов Tunisair.

Авиакомпания извинилась перед пассажирами в связи с отменой рейсов.

У авиакомпании Tunisair – 29 самолетов. В среднем они выполняют 47 рейсов в Европу, Африку и на Ближний Восток ежедневно.
