В ЦУМе Бишкека опровергли информацию о "минировании" магазина

Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Служба безопасности ЦУМа в столице Киргизии, Бишкеке, опровергла информацию о минировании магазина и взятии его посетителей в заложники. Об этом сообщает Sputnik.

"Никаких заложников здесь не было, это уже выдумки. Была только информация о заложенном устройстве. Приехали спецслужбы, все проверили, слава Богу, ничего не подтвердилось, все нормально", – сказал глава службы безопасности магазина Виктор Жирков.

Ранее сообщалось, что из бишкекского ЦУМа эвакуируют людей. По словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок о том, что в туалете заложена бомба.

Здание было оцеплено, на место прибыли кинологи и сотрудники милиции.

