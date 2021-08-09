В Бишкеке из ЦУМа эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе в туалете – СМИ

В Бишкеке из ЦУМа эвакуируют людей. По словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок, что в туалете заложена бомба. Об этом сообщили местные СМИ.

Известно, что ЦУМ оцеплен. Там работают кинологи и правоохранительные органы.