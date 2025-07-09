Не знавшая о своей беременности жительница Польши родила на парковке

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На парковке в Польше родила женщина, которая до этого момента не подозревала о своей беременности, сообщает Super Express News.

В экстренные службы обратилась 38-летняя полячка с сильной болью в животе и вагинальным кровотечением. На парковку выехали две бригады медиков и машина скорой помощи, однако когда они прибыли на место, женщина уже родила.

Она была очень удивлена, поскольку до этого дня она не знала, что ждет ребенка. Новорожденная девочка оказалась недоношенной, ее доставили в отделении неонатологии. Маму также госпитализировали.

Скрытая беременность периодически встречается, хотя и не очень часто. Причин может быть несколько, в том числе нерегулярные менструации или избыточный вес.

Кроме того, беременность может проходить без типичных симптомов, например без тошноты, из-за чего ее можно не заметить. Также может повлиять стресс и гормональные нарушения, имеющиеся в анамнезе.

В феврале в США женщина родила ребенка в поезде метро. Роды приняла другая пассажирка, которая, по словам очевидцев, не имела никакого отношения к медицине. Еще один пассажир обратился к машинисту, чтобы остановить поезд, а другой вызвал экстренные службы.