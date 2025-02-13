ABC: в США женщина родила дочь в поезде метро

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В Нью-Йорке женщина родила дочь в поезде метро, роды принимала другая пассажирка. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент случился 12 февраля на станции 34th Street-Herald Square. Очевидица Бриана Браун рассказала, что несколько человек сразу же бросились на помощь беременной, когда у нее начались роды.

"Женщина, которая приняла новорожденную в свои руки, перерезала пуповину. Насколько я знаю, она не имеет никакого отношения к медицине, но знала, что делать в подобных ситуациях", – отметила Браун.

Еще один пассажир обратился к машинисту с просьбой остановить поезд, а другой вызвал экстренные службы. Также сосед по вагону предложил свой складной нож, чтобы перерезать пуповину, сообщает телеканал.

Ранее мигрантка из Африки родила посреди Атлантики в резиновой лодке, где находились еще 63 человека. Судно направлялось к Канарским островам.

Когда у пассажирки, находившейся на последних сроках беременности, начались схватки, остальные смогли освободить нос лодки. После этого они сообщили береговой охране о ситуации на борту. Роды начались за десять минут до прибытия спасательной команды к лодке.