Мигрантка из Африки родила в резиновой лодке посреди Атлантики

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Мигрантка из Африки родила посреди Атлантики в резиновой лодке, где находились еще 63 человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Как рассказал капитан поисково-спасательного судна "Талия" Доминго Трухильо, члены экипажа были осведомлены о том, что на борту находится беременная женщина, но не знали, что она уже родила.

Мигранты направлялись к Канарским островам. Когда у пассажирки, находившейся на последних сроках беременности, начались схватки, остальные смогли освободить нос лодки. После этого они сообщили береговой охране о ситуации на борту. Роды начались за десять минут до прибытия спасательной команды к лодке.

Трухильо сообщил, что был поражен, увидев младенца. Женщину с ребенком эвакуировали на вертолете на остров Лансароте.

Между тем в Перу на свет появился первый в мире ребенок, рожденный с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела. Роды прошли в клинике Санта-Исабель. В рамках технологии задействуются молодые клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклетки.