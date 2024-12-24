Дочь Снуп Догга объявила о беременности

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25-летняя дочь рэпера Снуп Догга Кори Бродус рассказала в интервью E! News, что в ближайшее время родит ребенка от жениха Уэйна Дьюса.

Девушка призналась, что беременность была неожиданной как для нее, так и для ее молодого человека. По ее словам, зачатие малыша стало незапланированным для пары, однако они были счастливы, когда узнали о грядущем пополнении. Это произошло 28 октября.

Бродус также объяснила, что не хотела сообщать о своем положении, так как врачи озвучивали неутешительные прогнозы.

"У меня беременность с высоким риском, и врачи очень беспокоились за меня и ребенка, но Бог держит меня на руках, со мной и ребенком все в порядке", – поделилась подробностями дочь Снуп Догга.

Сейчас она находится на четвертом месяце беременности. При этом пара уже узнала, что на свет у них появится девочка, хотя отец Бродус хотел внука.

Свадьба Бродус с молодым человеком еще не состоялась, хотя о помолвке она объявила два года назад. Девушка встречается с женихом уже шесть лет, однако торжество пришлось отложить из-за того, что Бродус перенесла инсульт в начале текущего года. При этом Снуп Догг уже подарил своей дочери в качестве подарка миллион долларов.

