Историк перечислил пять главных мифов о Второй мировой войне

Фото: U.S. Navy via AP

Пять главных мифов о Второй Мировой войне назвал профессор военной истории из США Роб Ситино. Об этом сообщает Lenta.ru.

Одним из самых больших заблуждений является мысль о том, что президент США Франклин Рузвельт знал о готовящейся атаке на Перл-Харбор и все равно допустил ее.

"На самом деле нет никаких документов, в которых содержались бы какие-либо указания на то, что Рузвельт знал о Перл-Харборе заранее", – объяснил ученый.

Второй миф связан с генералом Эрвином Роммелем. Бытует мнение, что он является величайшим немецким генералом всех времен. Ситино отметил, что Роммель разбирался в перемещении сил, однако не одержал ни одной важной победы.

"Его последним актом стали попытки дать отпор десанту западных союзников, высадившемуся в Нормандии 6 июня, и он потерпел полнейшее поражение", – сказал Ситино.

Третий миф гласит, что только Адольф Гитлер виноват в поражении Германии во Второй мировой войне. По словам профессора, фюрер, несмотря на то, что он развязал войну, не может отвечать за все неверные решения своей армии.

"Ведущие немецкие офицеры – генералы – несут львиную долю ответственности за развязывание Второй мировой войны, за ведение той войны и за то, что война продолжалась даже тогда, когда у них не осталось ни единого шанса на победу", – отметил специалист.

По словам Ситино, бытует мнение, что Япония могла бы выиграть в войне в случае, если бы разгромила в Перл-Харборе не только корабли, но и нефтехранилища.

"Я считаю, что в лучшем случае это могло бы отсрочить победу на несколько месяцев. Япония не хотела завоевывать Америку. Я просто не вижу, как японцы могли бы доплыть до Калифорнии и вступить в бой на берегу", – прокомментировал данный миф историк.

Ситино подчеркнул, что пятый миф сообщает о том, что во время войны был переломный момент.

"То есть если во Второй мировой войне было так много переломных моментов, значит, с моей точки зрения, их не было вовсе", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве можно посмотреть на советскую технику, которая защищала столицу, добралась до Берлина, участвовала в боях на Дальнем Востоке и других фронтах. Также в музеях демонстрируются боевые машины союзников и противников – нацистской Германии и милитаристской Японии.

