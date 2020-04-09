Скончалась экс-сотрудница Белого дома, раскрывшая связь Клинтона и Левински

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Бывшая работница Белого дома Линда Трипп, которая раскрыла интимную связь между экс-президентом США Биллом Клинтоном и Моникой Левински, скончалась из-за болезни, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что заболевание, ставшее причиной смерти Трипп, не связано с коронавирусом. Она скончалась в возрасте 70 лет.

Линда Трипп тайно записывала телефонные разговоры с Левински, в которых она признавалась в любовных отношениях с Клинтоном. В ходе расследования Трипп предоставила пленку, на которой было зафиксировано признание.

Ложные показания дал и сам Клинтон, что было интерпретировано как лжесвидетельство и воспрепятствование осуществлению правосудия. В связи с этим была инициирована попытка импичмента американского президента.