В Люксембурге установили общественный холодильник

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Общественный холодильник, из которого брать продукты может каждый желающий, появился в районе Люксембурга, сообщает "Экспресс газета".

Запасы могут пополнять граждане, которые приобрели слишком много еды и понимают, что не успеют съесть все вовремя. Сроки годности товара проверяют волонтеры.

"По словам специалистов, каждый житель Люксембурга в среднем выбрасывает 116 килограммов еды в год. Многие же из тех, у кого с деньгами не очень, стесняются бывать в социальных магазинах", – говорится в сообщении.

Ранее эксперт назвал опасность излишней любви к здоровой пище. Специалист добавил, что зачастую в соцсетях рекомендуют "суперфуды", в которые входят, например, семена чиа, спирулина, ягоды годжи, безлактозные и безглютеновые продукты, растительное молоко. Однако от поедания этих продуктов чудес ждать не стоит, предупредил медик.