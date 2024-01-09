Байден не примет отставку госпитализированного шефа Пентагона – СМИ

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Президент США Джо Байден не собирается подписывать прошение об отставке главы Минобороны страны Ллойда Остина, если он его направит американскому лидеру. Об этом заявило издание Politico.

По информации газеты, Пентагон может подать заявление об отставке из-за того, что вовремя не уведомил президента США о госпитализации главы ведомства.

Шефа Пентагона госпитализировали 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. По данным местных СМИ, ведомство в течение трех дней не информировало Белый дом об этом инциденте. Новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США.

7 января Остин поделился, что идет на поправку и рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе. Он также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

