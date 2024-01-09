В Южной Корее приняли закон о запрете собачьего мяса

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Парламент Южной Кореи принял закон о запрете на разведение собак для употребления их мяса в пищу. Об этом сообщила газета Chosun Ilbo.

Принятый законопроект запрещает распространять собачье мясо, а также продукты питания из него в коммерческих целях. Отмечается, что за убой собаки для получения ее мяса будет грозить штраф в размере 30 миллионов вон (22,8 тысячи долларов) или до трех лет лишения свободы.

Кроме того, за разведение этих животных и распространение их мяса полагается штраф в размере 20 миллионов вон (15,2 тысячи долларов) или до двух лет тюрьмы. У закона есть переходный период в три года, в течение которых не будут применять наказания.

Помимо этого, все владельцы ферм по разведению собак и заведений общественного питания, где предлагают пищу из мяса этих животных, а также скотобойни и продавцы должны сообщить о своем бизнесе местным властям, чтобы получить помощь при закрытии организаций и для переподготовки работников. При этом в законопроекте нет наказания за употребление мяса собаки.

Инициативу о запрете такого мяса поддержали правящая партия "Гражданская сила" и ведущая оппозиционная демократическая партия "Тобуро".

По данным властей, в Республике Корея работает примерно 1 150 ферм по разведению собак, 34 предприятий по убою этих животных и более 1 500 заведений общепита, где предлагают блюда из мяса собак.

Ранее ученые выяснили, что переход людей на рацион из насекомых позволит снизить выбросы парниковых газов и повысить эффективность сельского хозяйства. По их данным, белок из насекомых ничем не хуже, а то и лучше мяса, при этом их разведение требует меньше ресурсов.

Например, два килограмма мучных червей дадут один килограмм белка. При этом для выращивания коров, мяса которых даст то же количество белка, потребуется территория в 10 раз больше.