Япония стала критически зависима от выловленного в России краба – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году доля краба, выловленного в России и привезенного в Японию, увеличилась до 69%. Об этом сообщило издание Nihon Keizai.

"Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много", – сказано в публикации.

Как утверждают авторы материала, из-за американских санкций спрос на морепродукты из России в Японии увеличился в несколько раз. Так, если до этого США были основным потребителем краба из РФ, то после введения ограничений на импорт фокус сместился на азиатские страны.

"Несмотря на политические риски, мы будем продолжать вести бизнес с Россией", – отметил глава Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура.

Он добавил, что выросший спрос на краба можно удовлетворить лишь благодаря небольшой стоимости российских морепродуктов.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что мясо краба улучшает работу головного мозга, сдерживает старение и устраняет нехватку витамина D. По словам врача, крабы представляют из себя хорошо усваиваемое мясо. Он добавил, что они не перенасыщены жирами, однако являются сытными.



Массовая миграция крабов началась на Кубе