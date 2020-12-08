На бирже в США впервые начали торговать водой

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Чикагская товарная биржа CME Group стала первой компанией на рынке, которая открыла торги фьючерсами на воду наравне с контрактами на нефть и золото, сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что биржа начнет предоставлять фьючерсы на воду, востребованность которой растет с каждым годом, уже на этой неделе. Такое решение в компании объясняют общемировой тенденцией к глобальному потеплению и, в частности, все более засушливым климатом Калифорнии, где и будет базироваться индекс водных ресурсов для будущих сделок (NASDAQ).

"Поскольку к 2025 году ожидается, что почти две трети населения мира столкнутся с нехваткой воды, это представляет растущий риск для предприятий и сообществ во всем мире и особенно для калифорнийского рынка воды стоимостью 1,1 миллиарда долларов", – заявил Тим МакКорт, директор CME по индексам акций и альтернативным инвестиционным продуктам.

По оценкам экспертов, фьючерсы позволят калифорнийским сельхозпроизводителям контролировать потребление воды и подойти к ее использованию более рационально.

Ранее в результате исследования рынка упакованной питьевой воды, проведенного Роскачеством, обнаружились пробелы в нормативно-правовом поле РФ, которые делают возможным производство фальсифицированной продукции.

В ведомстве заявили, что действующий техрегламент не регулирует торговые марки и знаки, что дает возможность производителям вводить потребителей в заблуждение, используя маркетинговые ловушки в виде этикеток с изображениями озер, рек или горных ключей.