Верховный суд Бразилии разрешил соцсети X возобновить работу в стране

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Федеральный верховный суд Бразилии разрешил социальной сети X возобновить свою работу в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление суда.

Как уточняется в судебных документах, такое решение было принято после того, как соцсеть начала выполнять вынесенные ей ранее судебные постановления.

В середине августа соцсеть X объявила, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам. В частности, по утверждению компании, местные власти угрожали юрисконсульту представительства X арестом в случае отказа блокировки некоторых аккаунтов.

Еще один конфликт с соцсетью X произошел до этого в Венесуэле. Так, президент страны Николас Мадуро заявил, что соцсеть множество раз нарушила законодательство в стране. По этой причине он анонсировал приостановку работы X в государстве на 10 дней.

В ответ на это Илон Маск заявил, что использует "космический лазер" против Николаса Мадуро. Бизнесмен также пообещал отправить венесуэльского президента в тюрьму Гуантанамо на Кубе "на осле".