Школьник собрал домашний ядерный реактор и побил рекорд

17:35
Фото: youtube.com/Guinness World Records
12-летний школьник из американского Теннеси Джексон Освальт собрал ядерный реактор, сообщает издание Unilad.
Отмечается, что созданная подростком конструкция полностью функционирует. Издание восхитилось тем, что школьник в 12 лет знаком с процессом ядерного синтеза.
Сам Освальт рассказал, что работал над реактором около двух лет. Он отметил, что весь процесс проектирования и сборки он провел самостоятельно. При этом, по словам 12-летнего школьника, ему пришлось столкнуться со сложными задачами.
Юный строитель ядерного реактора попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым молодым человеком, который достиг такого результата.
Предыдущий рекорд принадлежал Тэйлору Уилсону, который построил термоядерный реактор в 14 лет. Освальт признался, что именно его работа вдохновила его на создание своего.
Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попала жительница Японии. Она побила высшую планку по долгожительству. Сейчас ей 117 лет, но она планирует дожить до 120 лет.
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