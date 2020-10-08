Школьник собрал домашний ядерный реактор и побил рекорд

Фото: youtube.com/Guinness World Records

12-летний школьник из американского Теннеси Джексон Освальт собрал ядерный реактор, сообщает издание Unilad.

Отмечается, что созданная подростком конструкция полностью функционирует. Издание восхитилось тем, что школьник в 12 лет знаком с процессом ядерного синтеза.

Сам Освальт рассказал, что работал над реактором около двух лет. Он отметил, что весь процесс проектирования и сборки он провел самостоятельно. При этом, по словам 12-летнего школьника, ему пришлось столкнуться со сложными задачами.

Юный строитель ядерного реактора попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым молодым человеком, который достиг такого результата.

Предыдущий рекорд принадлежал Тэйлору Уилсону, который построил термоядерный реактор в 14 лет. Освальт признался, что именно его работа вдохновила его на создание своего.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попала жительница Японии. Она побила высшую планку по долгожительству. Сейчас ей 117 лет, но она планирует дожить до 120 лет.