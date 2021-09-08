Итальянский учебник назвал Украину частью России

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Украинское посольство в Италии возмутилось указанием в итальянском учебнике, где Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика были причислены к российским регионам. Об этом дипведомство написало на своей странице в Facebook.

Уточняется, что речь идет об учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia для учащихся средней школы. Его автором выступил Альберто Фре.

"Внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", – написали в пресс-службе украинского посольства.

К своему сообщению дипведомство прикрепило изображение учебника. В пособии утверждается, что регион Украина тесно связан национальной идентичностью и православным христианством.

Представители посольства обратилось к издателю с призывом исправить указанную ошибку. Аналогичные письма также были направлены в министерство образования Италии и Ассоциацию итальянских издателей.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, необходимо определить список вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран в ходе диалога. Он пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание.

В свою очередь, Киев настаивает на обсуждении вопросов, которые в Москве считают бессмысленными, продолжил сенатор. В их числе – вопрос о принадлежности Крыма, добавил Пушков.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть предметом переговоров Путина и Зеленского. По этой причине стороны пока не могут продвинуться в вопросе возможной встречи лидеров.