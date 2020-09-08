Библию с автографом Трампа продают почти за 40 тыс долларов

17:11
Фото: depositphotos/actionsports
Библию с автографом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выставили на продажу. Ее хотят продать почти за 40 тысяч долларов, сообщает портал TMZ.
Говорится, что Библия, подписанная американским главой в начале июня, выставлена на продажу в магазине Moments In Time. На портале магазина указали, что там предоставляют услуги по продаже и покупке различных материалов с автографами знаменитых личностей.
На данном сайте цена подписанной Трампом Библии составляет 37,5 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что самую дорогую в мире монету выставили на аукцион в США. Речь шла о коллекционном серебряном долларе 1794 года выпуска.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: