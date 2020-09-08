Библию с автографом Трампа продают почти за 40 тыс долларов

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Библию с автографом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выставили на продажу. Ее хотят продать почти за 40 тысяч долларов, сообщает портал TMZ.

Говорится, что Библия, подписанная американским главой в начале июня, выставлена на продажу в магазине Moments In Time. На портале магазина указали, что там предоставляют услуги по продаже и покупке различных материалов с автографами знаменитых личностей.

На данном сайте цена подписанной Трампом Библии составляет 37,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что самую дорогую в мире монету выставили на аукцион в США. Речь шла о коллекционном серебряном долларе 1794 года выпуска.