Самую дорогую в мире монету выставили на аукцион в США

07:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В США на аукцион выставили самую дорогую в мире монету. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN.
Уточняется, что речь идет о коллекционном серебряном долларе 1794 года выпуска. Монета стала одной из первых отчеканенных в США сразу после Войны за независимость. На ней изображена женщина-свобода с распущенными вьющимися волосами. На другой стороне имеется белоголовый орлан – геральдический символ США.
В 2013 году монета была продана на аукционе за 10 миллионов долларов.
"Эта монета мечты – бесценный артефакт, которым я гордился, и мне очень жаль, что нужно расстаться с ним", – сообщил нынешний владелец монеты Брюс Морелан в интервью каналу.
Всего в Америке было изготовлено 1758 подобных монет. На сегодняшний день сохранилось порядка 130 экземпляров.
Ранее жительница Нидерландов получила 9 миллионов долларов за вазу, некогда купленную на аукционе за 56 долларов. Забытый в чулане предмет декора оказался уникальным артефактом XVIII века.
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