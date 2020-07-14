Старая ваза принесла жительнице Нидерландов 9 млн долларов

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Фото: youtube.com/Sotheby's
Жительница Нидерландов получила 9 миллионов долларов за вазу, некогда купленную на аукционе за 56 долларов, сообщает "Мир 24".
Забытая в чулане ваза оказалась уникальным артефактом XVIII века. Узнала об этом 80-летняя женщина, когда решила разобрать хлам в доме и пригласила специалиста по антиквариату оценить старую вазу.
Выяснилось, что это ваза китайской династии Цин, сделанная специально для императора Цяньлуна. В архивах сохранились свидетельства о том, как император похвалил создателей предмета за его особый "грушевидный дизайн".
Специалисты выяснили, что ваза находилась в помещении, полном китайских предметов искусства, которые достались собственнице по наследству. В доме жили четыре кошки, однако артефакт не пострадал. В аукционном доме Sotheby's назвали это чудом.
Записи Sotheby's также показали, что ваза прошла через Лондонский аукционный дом в 1954 году. Тогда ее продали за 44 фунта (56 долларов), что сегодня равно 1,5 тысячи долларов. В том же году вазу продали снова за 80 фунтов стерлингов (101 доллар).
11 июля 2020 года ваза ушла с молотка за более чем 70 миллионов гонконгских долларов или 9 миллионов долларов США.
Ранее кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму. Сообщалось, что стоимость лота составила 560 тысяч долларов.
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