Секретарь СНБО Украины предсказал распад России

08 июля, 23:17
Фото: depositphotos/mariakarabella
Многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде, заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. По его мнению, все народы "должны жить отдельно друг от друга".
"Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится", – сказал он в интервью "24 каналу".
Данилов регулярно выступает с сомнительными заявлениями о России. В марте текущего года он призвал украинцев перестать говорить по-русски. По его мнению, если не препятствовать распространению русского языка, то РФ начнет "защищать таких граждан Украины".
В конце июня бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о возможном распаде Украины на четыре части в будущем. По его мнению, ряд западных стран, вкладывая деньги в ближайшие украинские территории и так активно выдавая паспорта украинцам, преследует свои корыстные цели. К таким странам он отнес Польшу, Венгрию и Румынию.
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